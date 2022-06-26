شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: دراسة حول إمكانية إضافة البطاطا إلى الدقيق لإنتاج الخبز المدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى إجراء تجارب وإعداد دراسة حول إمكانية خلط الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم بالبطاطا البيضاء على أن يتم إنتاج خبز جيد أيضا، وذلك للتخفيف عن الموازنة العامة للدولة، حيث تنتج وزارة التموين يوميا ما يقرب من 270 مليون رغيف لصالح مستفيدي البطاقات التموينية.

وأوضح الوزير، أن كافة الأرصدة الاستراتيجية فى مستوى متميز والقمح 5.7 أشهر حتى نهابة العام الجارى والسكر يوجد مخزون 6.7 أشهر، ومصر لديها اكتفاء ذاتى من الأرز والعام القادم نشترى الأرز الشعير لضمان توفير الارز على مدار العام والرصيد 3.3 أشهر، والموسم القادم يبدأ نصف سبتمبر المقبل والزيت يكفى 6.2 أشهر لم نصب الاحتياطى فى أى فترة سابقة لهذا المخزون، وأن سلعة الزيت تعد أخطر سلعة نتيجة ارتفاع الاسعار، خاصة أن أوكرانيا تمثل 30% من التصدير للعالم اللحوم المجمدة، ويوجد أكثر من 6 أشهر واللحوم الطازجة لدينا أكثر من 15 ونصف شهر والدواجن المجمدة لدينا أكثر من 6 أشهر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك 2022 وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.