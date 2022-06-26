شكرا لقرائتكم خبر عن نادى دبى للصحافة يكشف تفاصيل "جائزة الإعلام العربى" بحضور إعلاميين وصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذى حققه نادى دبى للصحافة، وجوائزه التي أصبحت منتظرة كل عام من جانب المؤسسات الصحفية العربية الكبرى، مازال النادى يقدم تطورا كبيرا وملحوظا ومواكبا لوسائل العصر الحديث، حيث أعلنت منى المرى رئيسة نادى دبى عن تقديم النادى جائزة الإعلام العربى.



أكرم القصاص ومنى الشاذلى وعماد حسين وياسر عبد العزيز



منى مرى مع شخصيات اعلامية وصحفية

وأكدت منى المرى نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبى للإعلام رئيسة نادى دبى للصحافة أن الزيارة التي قام بها وفد من النادى، شملت التعريف بجائزة الإعلام العربي فى أول دورة لها، وفى إطارها الجديد الذي يأتي خلفاً لجائزة الصحافة العربية وتأسيساً على ما حققته الجائزة من ناجح لافت على مدار أكثر من 20 عاماً، منوهة بالحضور المصري المميز في دوراتها المتعاقبة حيث تنافست مئات الأعمال المصرية ضمن فئاتها المختلفة، فيما وصل إلى منصة التكريم العشرات من الصحافيين المصريين المبدعين.



أكرم القصاص وهاله سرحان ونشأت الديهى وشخصيات صحفية واعلامية

جاء ذلك خلال حفل عشاء، حضره كوكبة كبيرة من نجوم الإعلام والصحافة في مصر، منهم أكرم القصاص، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير صحيفة الخليج 365، وهمت سلامة رئيس التحرير التنفيذي لموقع وجريدة الخليج 365، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، والكاتب الصحفى عادل حمودة .

ومن الإعلاميين منى الشاذلى ولميس الحديدى وخيرى رمضان وأحمد موسى ونشأت الديهى وعمرو عبد الحميد وألبرت شفيق وهالة سرحان والكاتب محمد سلماوى، وعدد كبير من صُناع المحتوى على السوشيال ميديا ومنصاته المختلفة.



منى المرى ومنى الشاذلى وهمت سلامة



وفد نادى دبى للصحافة

وأضافت مرى، "مع انطلاقة جائزة الإعلام العربى وفي إطار الاستعداد لعقد دورتها الأولى، حرصنا أن خلال زيارتنا إلى القاهرة تعريف مؤسسات الإعلام هناك بالجائزة وأهدافها ومعاييرها، ودعوة المجتمع الإعلامي المصري للمشاركة ضمن مختلف فئاتها والتي لن تنحصر في مجال الصحافة ولكنها ستغطي قطاعات إعلامية أخرى، لتكون أشمل وأوسع نطاقاً، وأعم فائدة، إذ يبقى الهدف الأول تحفيز مستويات جديدة من الإبداع بما يسهم في النهوض بتنافسية الإعلام العربي عموماً، وهو ما يعود بالنفع أولا وأخيراً على المجتمع بحصوله على نتاج إعلامي رفيع المستوى يرقى إلى مستوى تطلعاته ويراعي أرقى المعايير العالمية".



منى الشاذلى وهمت سلامة رئيس التحرير التنفيذي لموقع وجريدة الخليج 365



منى مرى وأحمد رأفت مذيع الشارع



منى مري

من جهتها، أكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادى دبى للصحافة اعتزاز النادى بالروابط القوية التي تجمعه بالصحافيين والإعلاميين المصريين، والذين يشكلون بإنتاجهم الفكرى جانباً مهماً من الإبداع الإعلامى فى المنطقة، لافتةً إلى حرص النادى على تفعيل قنوات التعاون مع مختلف مؤسسات الإعلام العربى من الخليج إلى المحيط.

وقالت بوحميد: "على مدار سنوات طويلة، واصل نادى دبى للصحافة بناء شبكة علاقات ربما تكون الأكبر على مستوى المنطقة تجمع أهم وأبرز رموز الصحافة والإعلام فى المنطقة، ويسعدنا أن يكون لدى النادى مثل هذه الروابط التي نسعى لتوظيفها في إقامة حوار دائم ومتواصل هدفه إيجاد تصورات عملية لما يمكن القيام به من جهود للارتقاء بالعمل الإعلامى العربي على وجه العموم، ولاشك أن "جائزة الإعلام العربى" ستشكل قوة دفع جديدة فى هذا الاتجاه بما هو منتظر لها من أثر فى تحفيز مستويات جديدة من التميز ضمن قطاعات إعلامية متنوعة".