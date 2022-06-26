شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يستقبل السفير اليابانى الجديد فى مستهل عمله بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان الجديد بالقاهرة، وذلك في مستهل عمله، وبحث معه آفاق التعاون الزراعي المشترك، بحضور كاتو كين ممثل مكتب الوكالة اليابانية "الجايكا" بالقاهرة .

رحب القصير بالسفير الجديد وتمنى له التوفيق في مهمته، ووجه الشكر إلى السفير السابق على ما بذله من جهد كبير في سبيل تعزيز التعاون بين البلدين، مشيدا بالعلاقات المصرية اليابانية والتي شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تناول اللقاء بحث آفاق التعاون في مجال الصادرات الزراعية، وخاصة سرعة إنهاء إجراءات تصدير العنب المصري إلى اليابان بعد نجاح تصدير الموالح، وكذلك التعاون في مجال تربية الأسماك والاستزراع السمكي وتطوير نظم وأساليب الري .

‏كما تناول اللقاء أيضا التعاون في مجال بناء القدرات من خلال مركز الاقصر التنسيقي وتدريب الأشقاء الأفارقة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي .

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كما بحث الوزير والسفير التعاون المصري الياباني في مجال الميكنة الزراعية وإمكانية الاستفادة من الخبرة اليابانية الكبيرة، وكذلك استكمال المرحلة الثانية من مشروع الزراعة من أجل التسويق ISMAP وأيضا التعاون في مجال التغيرات المناخية والمساهمة في دعم بعض المبادرات التي ستتقدم بها الزراعة خلال قمة المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ .

‏من ناحيته، أعرب "هيروشي" عن سعادته بلقاء وزير الزراعة وتطلعه بتعميق آفاق التعاون بين البلدين خاصة في ظل العلاقات الطيبة التي تربط بين القيادة السياسية في اليابان ومصر ‏كما أكد على أهمية القضايا التي طرحها وزير الزراعة والعمل سويا على إنجازها في القريب العاجل.