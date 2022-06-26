شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نتوقع انخفاض الأسعار العالمية فى مارس أو أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه رغم ما يتردد بأن هناك بوادر لحل الازمة العالمية، ولكن إذا كانت هناك بوادر فمن الممكن انخفاض الأسعار فى مارس أو أبريل 2023، وعندما يتم تخفيض أسعار الخامات سيتم انخفاض السلع.

ولفت وزير التموين، إلى أن العقوبات التى تم وضعها للممتنعين عن توريد القمح المحلى ليست بهدف العقوبة، وإنما للحفاظ على الأمن الغذائى وسيتم الأخذ فى الاعتبار صغار المزارعين والحفاظ عليهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك 2022 وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.