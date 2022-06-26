شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات اتحاد العمال تطالب المشاركين بالتصويت بعدم تصوير استمارة الاقتراع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، منذ صباح اليوم الأحد، توافد أعداد كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية على صناديق الاقتراع السرى، لاختيار ممثلهم على منصب رئيس الاتحاد، حيث يتنافس على ذلك المنصب حسن شحاتة الأمين العام للاتحاد، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي، وعادل عبدالفضيل الأمين الحالي لصندوق الاتحاد، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك.

وطالب أعضاء اللجنة الاستشارية المُشرفة على عمليات الاقتراع، من أعضاء الجمعية العمومية عدم تصوير استمارات التصويت بالموبايل، والالتزام بضوابط الاقتراع السرى، وذلك عقب ملاحظة أعضاء اللجنة قيام عدد من أعضاء الجمعية العمومية تصوير الاستمارة عقب الإدلاء بصوتهم.

ويشهد مقر الاتحاد العام بـ 90 شارع الجلاء، تلك المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات العمالية التي بدأت يوم 8 مايو الماضي، باللجان النقابية، ثم بالنقابات العامة، ومجلس إدارة الإتحاد، حيث تبدأ دورة نقابية جديدة 2022-2026، يوم 30 يونيو الجاري، بعد انتخابات شارك في مراحلها الثلاثة، 4 ملايين و1321 عاملاً، من 1933 لجنة نقابية من كافة القطاعات.

ويذكر أن عدد النقابات العمالية العامة التي شاركت في الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية 29 نقابة عمالية عامة، منها نقابتين مستقلتين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هما: العاملين بالنقل والمواصلات، والإسعاف.

كما أن الكشف النهائي للنقابات العامة العضوة في مجلس إدارات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتي تتشكل منها الجمعية العمومية للاتحاد العام، قد خلت منه نقابتين هما الغزل والنسيج، والإنتاج الحربي نظرا لوجود طعون في نتائجهما، ولم يصدر قرار بشأن مصيرهما حتى الآن، وبذلك يكون عدد النقابات العمالية العامة العضوة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتي لها حق التصويت 25 نقابة عامة.