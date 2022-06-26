شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: ربط 88 منشأة صناعية فى المحافظات بشبكة رصد الانبعاثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة ، أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وصل لـ88 منشأة تمثل 438 مدخنة على مستوى الجمهورية.

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‏وأوضحت وزيرة البيئة اليوم الأحد، أنه تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بالوزارة، كما يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شؤون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، من أجل رصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.

وفى سياق متصل، أكدت وزارة البيئة فى بيان صحفى اليوم، أنه تم الانتهاء من ربط مصنع ليسيكو مصر بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات لعدد (1) مدخنة، وهي مدخنة المجفف، حيث يتم رصد كل من الجسيمات الصلبة الكلية والظروف المرجعية، وبهذا فقد بلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة الإسكندرية عدد (18) منشآة بعدد (82) مدخنة .