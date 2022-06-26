شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات المعلمين: إغماء مراقب بالثانوية فى الغردقة.. واشتباه فى تعرضه لجلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله رئيس الغرفة والأمين العامة لنقابة المهن التعليمية، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، يفيد تعرض المعلم همام سيد شحاتة المنتدب من أسيوط للمراقبة على أعمال الامتحانات بمدرسة الميناء الثانوية بالغردقة، لحالة إغماء.

وأوضح محمد عبد الله، أنه تم تكليف النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، بمتابعة الحالة وتقديم المساعدة اللازمة.

وأضاف رئيس غرفة العمليات، أنه تم نقل المعلم المصاب إلى المستشفى العام بالغردقة، لتلقي الرعاية اللازمة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه يعاني من اشتباه في جلطة، إلا أن حالته مستقرة وسيظل تحت الملاحظة بالمستشفى.

وكانت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ، قد أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وخصصت رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها .