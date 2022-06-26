شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تمويل 20 ألف مشروع صغير بقروض 3.6 مليار جنيه خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال العام المالى 2021 /2202 فى تنفيذ 20 ألف مشروع بقروض 3,6 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من 153 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسى للمرحلة القادمة من "مشروعك" هو التركيز على مستوى جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلى دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج، ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم حزم دعم فنى وتمويلى وتسويقى بهدف دعم قدرة المشروعات على الاستمرارية.

ولفت شعراوى، فى بيان اليوم، إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال (مشروعك)، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.

وأوضح شعراوى، أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة خلال العام المالى الحالى بعدد 2500 مشروع، يليها محافظة سوهاج بعدد 2400 مشروع، ثم محافظة البحيرة بـ 2119 مشروعا، ثم الدقهلية 2050 مشروعا، ثم الشرقية بعدد 2000 مشروع .

ووجه شعراوى القائمين على إدارة "مشروعك" بالتركيز على مشروعات الصناعات المغذية فى مجال القيمة المضافة لقدرتها على النمو والاستمرارية ومساهمتها فى تقليل العجز التجارى خاصة مع قيام الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتنفيذ مشروع انشاء مجموعة من التجمعات الصناعية تهدف إلى توفير صناعات مغذية تتعاون فيها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة مع كيانات أكبر حجماً فى مجال الصناعات المغذية.

وشدد شعراوى القائمين على برنامج "مشروعك" بالاستمرار فى تدريب موظفى البرنامج مع التنويع فى التدريب من حيث التخصص والمهارات مع وضع تصور متكامل لكيان إدارى فى كل محافظة ليس فقط لاستمرار مبادرة مشروعك بل لتتولى تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى المحافظات .

وأشار شعراوى إلى أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض الجهات الأخرى على تقديم الدعم الفنى والتدريبى لعملاء "مشروعك" طبقاً لاحتياج كل مشروع على حدة، كما يجرى التنسيق مع بعض الشركات و الهيئات المسؤلة عن ترويج وتسويق المنتجات المصرية إلكترونيا، اضافة الى قيام منصة "أيادى مصر" التى أطلقتها الوزارة بتسويق المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية المنفذة من خلال "مشروعك" إلكترونياً، لافتاً إلى تم الاتفاق مع بعض الجامعات لتنظيم ندوات توعية للشباب بأهمية الاتجاه لريادة الأعمال و تنفيذ المشروعات الصغيرة و المتوسطة من خلال "مشروعك"، بهدف تأهيل الخريجين لاقتحام سوق المشروعات وتحفيزهم وتوعيتهم.

وأوضح شعراوى، أن الوزارة تعمل من خلال "مشروعك" على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مما يساهم فى خلق فرص عمل لمواطنى القرى المستهدفة، إضافة الى مساهمة مشروعك فى دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلاً عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع فى تنفيذ مبادرة "شغلك فى قريتك"، و تطوير الأسواق القروية .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن "مشروعك" لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالى للمشروعات ولكن يساهم فى تذليل معوقات التنفيذ من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقى الطلبات والرد عليها واختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبى القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية اتخاذ القرار فى البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه فى مدة قصيرة وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة فى تمويل حملات التوعية والتدريب للمستفيدين من المشروعات لافتاً الى انه تم تغطية جميع المحافظات بعدد (260) مقراً لمشروعك تغطى جميع المراكز الإدارية بالمحافظات و تم توحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك مع الإشراف الشخصى من جانب السادة المحافظين لتذليل أية معوقات.