التموين: 39 شادرا لطرح الخراف الحية وتوفير لحوم طازجة من 6320 رأس ماشية

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية أول ثلاثة أيّام من عيد الأضحى المبارك لطرح اللحوم وكافة المنتجات، وسيكون فيه 39 شادرا لطرح الخراف الحية على مستوى الجمهورية بمنافذ الشركة القابضة، كذلك طرح لحرم طازجة بمعدل و6320 رأس عجول حية منهم 5420 عجل بمجزر توشكى، والباقى بمجزر سفاجا وسيتم طرحهم فى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكل شهر سيكون فيه ترزيد 40 ألف طن، وتوفير أيضا 4112 طن لحرم مجمدة كذلك التعاقد مع إحدى الشركات فى 1000 طن لحرم برازيلى مجمدة، وسيتم توريد 800 طن لوزارة الأوقاف وتم ترقيع برتوكول مع الأوقاف بتوريد 500 طن، وتزيد عن 1800 طن وتوزع على الأسر الأولى بالرعاية.

كما يوجد تعاقب من إحدى الشركات لتوريد 11 ألف طن، وسيتم التوريد شهريا كما يوجد 180 طن سكر معبأة و60 ألف طن زيت معبأ والمكرونة 20 ألف طن معبأ.

وأضاف الوزير أن كافة الأرصدة الاستراتيجية فى مستوى متميز والقمح 5.7 أشهر حتى نهابة العام الجارى والسكر يوجد مخزون 6.7 اشهر والأرز مصر لديها اكتفاء ذاتى من الارز والعام القادم سندخل نشترى الارز الشعير لضمان توفير الأرز على مدار العام والرصيد 3.3 اشهر، والموسم القادم يبدأ نصف سبتمبر المقبل والزيت يكفى 6.2 اشهر لم نصب الاحتياطى فى أى فترة سابقة لهذا المخزون، وأن سلعة الزيت تعد أخطر سلعة نتيجة ارتفاع الأسعار، خاصة أن أوكرانيا تمثل 30% من التصدير للعالم اللحوم المجمدة، يوجد أكثر من 6 أشهر واللحوم الطازجة لدينا أكثر من 15 ونصف أشهر، والدواجن المحمدة لدينا أكثر من 6 أشهر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك 2022 وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك 2022 من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين، كذلك زيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين من هذه المنتجات خلال أيام عيد الأضحى.