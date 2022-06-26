شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يمنح وسام الجمهورية لرؤساء محكمة النقض وقضايا الدولة السابقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق. والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب في هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشارين على جهودهم الكبيرة وتفانيهم المقدر في إنفاذ القانون وحماية العدالة.