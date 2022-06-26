شكرا لقرائتكم خبر عن نقابيون يتوافدون على صندوق الاقتراع السرى لانتخاب رئيس اتحاد العمال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ في التاسعة والنصف من صباح اليوم الأحد، توافد نقابيين من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعددهم 481 عضوا على صندوق الانتخاب والاقتراع السري لانتخاب رئيس جديد للاتحاد العام لنقابات العمال في منافسة تحدث لأول مرة في تاريخ "الاتحاد" منذ تأسيسه في خمسينيات القرن الماضي، حيث يتنافس الأمين العام الحالي حسن شحاتة رئيس النقابة العامة للنقل الجوي، وعادل عبدالفضيل الأمين الحالي لصندوق "الاتحاد العام"، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، على منصب رئيس "العمال"، ويشهد مقر "الاتحاد العام" بـ90 شارع الجلاء تلك المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات العمالية التي بدأت يوم 8 مايو الماضي، باللجان النقابية، ثم بالنقابات العامة، ومجلس إدارة الاتحاد، حيث تبدأ دورة نقابية جديدة 2022-2026، يوم 30 يونيو الجاري، بعد انتخابات شارك في مراحلها الثلاثة، 4 ملايين و1321 عاملاً، من 1933 لجنة نقابية من كافة القطاعات.

وكانت قد أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، أنه تم أمس السبت إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة الاتحادات العمالية.

وقالت اللجنة، إنه من اليوم الأحد، إجراء الانتخابات ، والتظلم من النتيجة غدا الإثنين، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.