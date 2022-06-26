شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة تحصل على تجديد شهادة الأيزو فى جودة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على تجديد شهادات الأيزو 9001/2015، 21001/2018 في مجال جودة النظام التعليمي والجهاز الإداري، في إطار حرص الجامعة على جودة عملياتها والمتابعة المستمرة لاستيفاء معايير الجودة طبقًا للمواصفات الدولية في كافة الخدمات الإدارية والأكاديمية التي تقدمها بما يحقق الريادة والتميز محليًا ودوليًا.

وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان إن جامعة القاهرة تسعى إلى العمل بكفاءة وفاعلية في الأداء في كافة وحدات الجامعة الأكاديمية والإدارية، وتحقيق متطلبات بما يحقق مستوى متميز من الجودة في الإجراءات والخدمات التي تقدمها الجامعة لكافة المستفيدين.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن حصول مختلف كليات ومعاهد وإدارات الجامعة على شهادة الآيزو وتجديدها للعديد منها، واستمرار جهودها في المحافظة على مركزها ومكانتها في سباق الجودة والاعتماد الأكاديمي، يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة، ويُعد أحد أهم إنجازاتها وعلامة من علامات تميزها وارتقائها وتعزيز صورتها بين مختلف مؤسسات المجال الأكاديمي العالمية المرموقة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة نجحت في تطبيق أعلى معايير الجودة القياسية في مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي والنظام الإداري، والتطوير المستمر القائم على منهجية التفكير العلمي، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تشجع على التميز والابداع، وإتاحة تجربة تعليمية إيجابية متميزة للطلاب تزودهم بمؤهلات عالمية.

من جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن حصول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على تجديد شهادات الأيزو 9001/2015، 21001/2018 جاء نتيجة العمل بشكل مستمر على تحقيق المتطلبات والمعايير اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، واتباع أنسب الطرق لتطبيق تقنيات المعايير العلمية، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري على التحول الرقمي بهدف وصول الكلية إلى المستوى المرموق الذي يليق بها وبعراقتها.