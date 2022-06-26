شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة تختتم اليوم ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم كلية التجارة بجامعة القاهرة ، اليوم الأحد، ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023 .

وكان الدكتور جمال شحاتة، قال فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الكنترولات تعمل بشكل يومى لتصحيح نماذج الإجابات للمواد التى أداها الطلاب، مؤكدا أنه بعد الانتهاء من التصحيح والرصد تمهيدا لعقد لجنة الممتحنين، ومن ثم إعلان النتائج بشكل سريع للطلاب على الموقع الإلكترونى للكلية.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية تطبق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا منذ تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أن الامتحانات تعقد على فترات، ويجرى تعقيم شامل للقاعات ولجان الامتحانات بين الفترات.