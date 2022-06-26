شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف محاور امتحان القبول بمسابقة تعيين الـ30 ألف معلم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، محاور ومضمون الامتحانات التى تعقد للخريجين الذين يتقدمون فى مسابقة تعيين الـ30 ألف معلم والتى سيتم كشف تفاصيلها اليوم الأحد.

وأوضحت المصادر، أنه تم تغيير اللائحة التنفيذية من أجل إجراء امتحانات للمتقدمين للمسابقة، قائلة: ستعقد اختبارات إلكترونية للمتقدمين تشمل "التخصص أو الأكاديميى وامتحان فى التكنولوجية وسمات شخصية ولغات وتشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية"، مضيفة أن تطوير التعليم الذى تتبناه الدولة يتطلب أن يكون عضو هيئة التدريس له مواصفات معينة وقدرات منها أن يكون قادر على التنمية المهنية المستمرة لقدراته حتى يؤثر على المتعلم، لافتة إلى أن الاختبارات التى تجرى للمتقدمين سوف تحدد الأولوية فى الاختيار بجانب المؤهلات المطلوبة والتقديرات وأيضا السن.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه يتم التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg"

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، حيث سيتم طرح المسابقة وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربى.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعلنان تفاصيل المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022/2023، الأحد 26 يونيو 2022، موضحة أن جميع مراحل العمل بالمسابقة سيتم إلكترونيا دون تدخل اى عنصر بشرى تحقيقا للشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين.