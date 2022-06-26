شكرا لقرائتكم خبر عن سائق سيارة يدهس رجلا حتى الموت ويصيب 4 آخرين أثناء هروبه من الشرطة بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل شخص واحد وأصيب 4 آخرون جراء اصطدام سيارة بمشاة في منطقة بروكلين بنيويورك.

وحسب موقع روسيا اليوم، وقع الحادث في تمام الساعة 19:15 مساء أمس السبت، وأن سائق السيارة كان يحاول الهروب من الشرطة ما أدى إلى اصطدامه بالمشاة.

وأسفر الحادث عن مصرع رجل يبلغ 67 عاما، كما يوجد بين المصابين الأربعة طفل يبلغ عمره 8 سنوات، فيما أصيب شخص آخر بجروح خفيفة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتمكنت الشرطة من احتجاز المتسبب بالحادث.