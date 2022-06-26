شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهورية الجديدة.. محور جوزيف تيتو شريان مرورى بقلب العاصمة "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة القاهرة، إنشاء عدد كبير من محاور الطرق التى خلصت العاصمة من التكدس المرورى ومن بينها محور جوزيف تيتو، حيث نشرت محافظة القاهرة انفوجراف عن تطوير المحور احتوت على 5 كبارى لتوسعة المحور والقضاء على التقاطعات.

ومحور "الدائري – جوزيف تيتو – النصر" بطول 21 كم، شملت أعمال التطوير به تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كباري جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس.

وشهدت العاصمة عدد كبير من أعمال التطوير بالمحاور المرورية، وإنشاء عدد جديد لحل أزمات المرور، والتي أتت بثمارها نظرا لسرعة التنفيذ، ومنها محور "الدائري – جوزيف تيتو – النصر" بطول ٢١ كم، خلال شهر يونيو 2020، وشملت أعمال التطوير تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كباري جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس، كما تم تنفيذ محور روكسي – رمسيس"شمل إنشاء طريق كوبري القبة – رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 متر، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مروري، وتطوير ميدان ابن سندر، وشارع الخليفة المأمون، وشارع السيل، ورفع كفاءة شارع المقريزى، ومحور الفردوس، ويربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.