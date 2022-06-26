شكرا لقرائتكم خبر عن كبير الأثريين: الفراعنة عرفوا المريخ والزهرة والكواكب السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن الحضارة المصرية قامت حول الشمس وكانت معبودة لدى الفراعنة وكل الحضارة المصرية قامت على الشمس.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل: "المصريون القدماء كانوا مهتمين بعلم الفلك وأول تقويم فى العالم كان هنا فى مصر، وكان عندهم نظرية أن الكون منتظم فى السماء وجسم الإنسان منتظم أيضا، وكان لديه منصب مهم جدا هو كبير الرائين أو كبير الناظرين إلى السماء وأتمنى أن يكون لدينا متحف خاص بالفلك، وعندنا اول خريطة فلكية للسماء، وأول كسوف للشمس والفراعنة عرفوا المريخ والزهرة والكواكب السيارة".

وتابع: الفراعنة كان هندهم أدوات وكان عندهم طقس اسمه شد الحبل، والقربان عند الفراعنة كان من عظم الثور ولا علاقة له بالواى فاى.

وأكد أن عقدة الغرب هى الحضارة المصرية لأنهم كلهم لما يكتشفوا حاجة يلاقوا أن الفراعنة سبقوهم، والمعبد فيه طائرة هيلوكوبتر ومنظر شبه الدبابة وهى كانت علامات أعطتنا هذا الشكل وأتمنى أن نروج على هذه الأشياء حتى لو كانت أسطورة، والغرب محتارين كيف بنيت هذه الحضارة وأتمنى يكون عندنا سياحة جديدة اسمها سياحة الفلك، احنا عندنا 22 مكان فيهم الانقلاب الصيفى والشتوى، وعندنا منطقة نبتة بلاى ودى أول ساعة فى الدنيا.