شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن اليوم المؤهلات وشروط ومواعيد التقديم لمسابقة 30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مواعيد التقديم لمسابقة 30 ألف معلم وأيضا المؤهلات المطلوبة والشروط، حيث يتم عقد مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم.

وكانت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه لابد وأن يكون المتقدم فى المسابقة تربوى بأن يكون حاصلا على بكالوريوس كلية التربية أو مؤهل أخر ولكن لديه شهادة تربوى، مضيفة أنه سيتم أيضا تحديد من لهم حق التقدم وفق سنوات التخرج.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه يتم التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg"

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، حيث سيتم طرح المسابقة وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربى.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعلنان تفاصيل المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022/2023، الأحد 26 يونيو 2022، موضحة أن جميع مراحل العمل بالمسابقة سيتم إلكترونيا دون تدخل اى عنصر بشرى تحقيقا للشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين.