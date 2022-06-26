شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: بنهاية تنفيذ حياة كريمة سنغطى 100% من خدمات الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن هناك متابعة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة بشكل مستمر من خلال المحافظين والوزراء واليوم هو المستوى الأعلى من المتابعة ورئيس الوزراء حريص على زيارة مركز أو قرية كل أسبوعين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار مع الإعلامى محمد الباز، أن المشروع يتم تنفيذه خلال 3 سنوات، وربما تطول بسبب الأزمة، ولكن مبادرة حياة كريمة مستمرة لأن لها اثر كبير في التخفيف عن المواطنين، وإذا كانت الظروف العالمية سببت ضغوطا ستتحملها الحكومة المصرية، وربما سيكون هناك ترحيل في بعض التوقيتات لظروف خارجة عن إرادتنا لأن هناك نقصا في بعض الخامات التي نستوردها، وهناك ضغوط عالمية وتقلبات في التوريد ربما يترتب عليها زيادة في مدد التنفيذ ولكن الأهم أن المبادرة ستستمر وكل المشروعات التي نستهدف تنفيذها سننفذها وعلى رأسها الصرف الصحى.

وأكد أنه بنهاية مبادرة حياة كريمة سنغطى 100 % من خدمات الصرف الصحى، وهى كانت الأكثر طلبا للناس وأعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن المجتمع المدنى شريك أساسى ومهم في المبادرة وساهمت بشكل كبير فيها وكل ما نرجوه منها الاستمرار بنفس الأداء ، والرئيس السيسي أكد على أن المجتمع المدنى شريك أصيل في المبادرة .