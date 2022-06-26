شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط حضور محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف فى المنصورة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الجهات المعنية ضوابط لتغطية محاكمة قاتل فتاة المنصورة، وذلك قبل انطلاق أولى جلسات المحاكمة، جاء بينها:

أولا:- سيكون انعقاد الجلسة الأولى يوم الأحد 26 يونيو في الساعة الحادية عشر صباحا بالقاعة رقم 2 جنايات.

ثانيا:- السماح بدخول القاعة لكل الجلسات عن طريق تصريح خاص من المستشار إيهاب صادق، عضو المكتب الفني لكل من يرغب في الحضور سابق على كل جلسة.



ضوابط حضور جلسة قاتل نيرة

ثالثا:- لن يسمح إلا للمفوض رسميا من وسيلة الإعلام بالحصول على التصريح من عضو المكتب الفنى بالمحكمة.

رابعا:- يمتنع على أى وسيلة إعلام نهائيا تناول أشخاص قضاة الدائرة بأى نوع من التناول وإلا ستتعرض للمساءلة القانونية

خامسا:- أى قرارات للدائرة تعلنها سيتم نشرها عن طريق المكتب الفنى بالمحكمة وهى المعتمدة من قبلها للنشر عنها فقط.