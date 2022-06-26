شكرا لقرائتكم خبر عن نادى قضايا الدولة الرياضى يهنئ المستشار محمد بكر بتوليه رئاسة الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة الرياضى المستشار محمد محمد بكر بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد.

جدير بالذكر أن السيد عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا بتعيين المستشار محمد محمد بكر رئيسًا لهيئة قضايا الدولة اعتبارًا من 1-7-2022، خلفًا للمستشار حسين مصطفى.

يذكر أن المستشار حسين مصطفى تنتهى ولايته 30 يونيو الجارى، لاكتمال عطائه بعد بلوغه السن القانونية.

وإليكم السيرة الذاتية:-

- تاريخ وجهة الميلاد: 17\12\1952 محافظة القاهرة

- المؤهل: لیسانس حقوق دور مایو سنة 1974 بتقدير جيد جامعة عين شمس

- قبل تولى رئاسة هيئة قضايا الدولة شغل منصب رئيس قطاع جنوب القاهرة والجيزة أول - وعضو المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة

- التدرج الوظيفي: عين سيادته فى درجة مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 513 لسنة 1975 الصادر فى 28\5\1975

- تدرج فى الوظائف القضائية بها إلى أن رقى إلى درجة مستشار بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 331 لسنة 1992 الصادر فى 30\8\1992

- رقى إلى درجة وكيل بالهيئة بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1998 الصادر فى 11\6\1998

- ثم رقى إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 الصادر فى 10\5\2000

الأقسام التى عمل بها:-

الأقاليم - المكتب الفنى - محكمة القيم والقيم العليا - قضاء إدارى عقود وتعويضات - التفتيش الفنى قضايا السكة الحديد - المحكمة الإدارية العليا - المحكمة الدستورية - التفتيش الفنى - عضو لجنه صياغة ومراجعة قانون هيئة قضايا الدولة - التفتيش الفنى رئيسا- قضاء إداری خامس ترقيات وجزاءات رئيسة - إدارية عليا ا رئيسا - رئيس قطاع الأقسام القضائية بالوجه القبلى بالإضافة إلى قسم المحكمة الإدارية العليا د ضرائب وأقسام القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية - رئيس لقطاع الأقسام القضائية بالإضافة إلى اختصاصات رئيس قطاع بالنسبة لقسم المنازعات الخارجية - رئيس قطاع القطاع الإدارى - رئيس قطاع جنوب القاهرة والجيزة أول.

الانتدابات:

• انتدب للعمل مستشارا قانونية لوزارة الخارجية

• انتدب للعمل بقسم القضايا وتنفيذ الأحكام بهيئة النقل العام بالقاهرة

• انتدب للعمل مساعدا للمدعى العام الاشتراكي

• انتدب للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الجهات المعاونة.

• انتدب للعمل عضوا باللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودة فى الخارج بعض الوقت

• انتدب للعمل مكما فى العديد من القضايا التحكيمية الهامة

• بموجب قرار وزير العدل رقم 2704 لسنة 2019 شارك سيادته فى المؤتمر الخامس عشر لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة والمنعقدة بمقر المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية ببيروت خلال الفترة من 8\7\2019 إلى 10 \ 7 \ 2019

• الإعارات:

• أعير للعمل مستشارا قانونيا بالإدارة القانونية بلدية الكويت بدولة الكويت

• أعير للعمل مستشارا قانونيا بمكتب الشئون القانونية بالمؤسسة العامة السكنية بدولة الكويت.