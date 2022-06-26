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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 26/6/2022 بمحافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد  فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 3:09  ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 33: 3

موعد صلاة المغرب 7:01 م

موعد صلاة العشاء 8:33 

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 3:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:02

موعد صلاة العصر 3:41

موعد صلاة المغرب 7:08 م

موعد صلاة العشاء 8:43 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:03

موعد صلاة الظهر 11:53 م

موعد  صلاة العصر 3:30 م 

موعد صلاة المغرب 6:58 م

موعد صلاة العشاء 8:31  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 3:06

وقت صلاة الظهر 11:45 

موعد صلاة  العصر 3:15 م

وقت صلاة المغرب 6:44 م

وقت صلاة العشاء 8:13 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 3:23  ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 14: 3

موعد صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 8:09

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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