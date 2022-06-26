شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار يحيى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ومحافظ الشرقية الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم المستشار يحيى عبد المجيد الأمين العام الأسبق لمجلس الدولة، ومحافظ الشرقية الأسبق، ووزير الدولة لشئون مجلس الشورى، وتوفى فى أحد المستشفيات الكبرى إثر وعكة صحية.

عين فى السلك القضائى بمجلس الدولة عقب تخرجه مباشرة.

نائب رئيس مجلس الدولة منذ عام 1992.

أمينا عاماً لمجلس الدولة، ورئيساً للمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة لمدة عشرون عاماً متصلة.

عضواً بإدارة الفتوى والتشريع برئاسة الجمهورية، وبرئاسة مجلس الوزراء والخارجية، والعدل، وذلك لمدة ثمانية سنوات.

رئيساً لـ6 محاكم إدارية:

رئاسة الجمهورية – رئاسة مجلس الوزراء – ووزارات الخارجية والعدل والصحة والمحافظات.

رئيساً لهيئة مفوضى الدولة بأسيوط.

مستشاراً للدولة لوزارات الخارجية والعدل والداخلية {وزارات سيادية}.

مستشاراً بالمحكمة الإدارية العليا.

رئيساً بالمحكمة الإدارية العليا.

عمل بالمملكة العربية السعودية منذ عام 1972 إلى عام 1984، وكان يتم تجديد الإعارة زيادة عن المدة المقررة وهى أربع سنوات، بناءاً على خطابات من الجهات العليا بالمملكة العربية السعودية إلى رئيس الجمهورية وكان يستخدم حقه فى تجديد الإعارة للمملكة العربية السعودية للمصلحة القومية.

عين بالمناصب التالية:-

مستشارا لوزير التخطيط السعودي.

رئيسا للمجموعة القانونية للهيئة الملكية.

رئيسا للمجموعة القانونية لمؤسسة الموانئ.

المشاركة فى مناقشة وإعداد بعض مشروعات الأنظمة بالمملكة العربية السعودية.

إعداد بعض مشروعات الأنظمة لقانون التجارة وتسجيل الشركات بالمملكة.

مسئولا عن الجانب القانونى فى إنشاء أول نادى فروسية بالملز بتكليف من صاحب السمو الملكى رئيس النادى وقتئذ.