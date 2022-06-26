شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس السيسى يستقبل الأمير تميم ويؤكد: الزيارة ترسخ لمسار تطوير العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يستقبل الأمير تميم بن حمد بـ«الاتحادية » ويؤكد: زيارة أمير قطر للقاهرة ترسخ لمسار تطوير العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة فى كل المجالات.. مدبولى يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية بمحافظة الغربية.. ويؤكد: «حياة كريمة » مشروع القرن الجديد وتؤسس للجمهورية الجديدة.

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