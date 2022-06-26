شكرا لقرائتكم خبر عن نهاد أبو القمصان عن انتشار صور نيرة أشرف بالحجاب: وصاية وهيمنة سلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض على انتشار صور عبر مواقع التواصل الاجتماعى للراحلة نيرة أشرف وهى ترتدى الحجاب، حيث جرى تصميمها عبر الجرافيك وهى منتشرة فى التواصل الاجتماعى وعلى أسوار الجامعة قائلة: "مشهد يعكس الوصاية على جثة الفتاة ومهين ومخالف للشرع ولو اعتبرنا أنها معتزة بشكلها بدون حجاب وتم تصميم الصورة بوصاية عليها دون رغبتها ".

تابعت أبو القمصان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة " الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة on، تعكس قناعات مجتمعية ووصاية مخالفة للشرع حتى الأزهر نفسه بغض النظر عن فرضه أو لا.

ووجهت رسالة لمن وضع اللافتات بصور الفتاة مرتيدة الحجاب: "شيلوها بلا مزايدات على الناس واحترموا حزن أسرتها، وعلاقتها بربنا بينها وبين ربنا وأرى أن دى جريمة أخلاقية مؤذية".