"متخافيش.. اتكلمى" حملة "التضامن" للتوعية بقضايا التحرش والابتزاز الإلكترونى

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القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التضامن الاجتماعى غدا الأحد مؤتمرا صحفيا تحت عنوان "متخافيش.. اتكلمى" للتوعية بقضايا التحرش والابتزاز الإلكترونى وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أطلق فيه ”الخليج 365” حملة "خليك واعى" لمحاربة الشائعات والمغالطات.

مؤسسة الخليج 365 إيمانا بدورها فى توعية المواطنين بخطورة الشائعات، أطلقت حملة تحت عنوان "خليك واعى"، تدعو إلى إيقاف المغالطات الدائرة على السوشيال ميديا، بهدف حماية المجتمع من التعرض لمثل هذه الشائعات التى تثير القلق والفزع فى قلوب المواطنين، وما له من آثار سلبية نفسية واجتماعية كبيرة نتيجة نشر الاكتئاب والإحباط وفوضى أخلاقية ومجتمعية تضر الجميع.

وأكدت مؤسسة الخليج 365، أن حملة "خليك واعى" لن يكون دورها فقط محاربة الشائعات والمغالطات، انما سيمتد للتصدى لكل ما يُخالف قيم المُجتمع، وتدعو مؤسسة الخليج 365، كافة المؤسسات الإعلامية وجميع الزملاء إلى المُشاركة والتوقف عن البحث عن "الترافيك".

وتدعو المؤسسة الشباب وجموع المستخدمين للسوشيال ميديا إلى إيقاف المُغالطات الدائرة فى هذا العالم الافتراضي؛ عند حد المستخدم نفسه الذى يراها أو يتلقاها، بمعنى أن يُقرر المستخدم عدم إعادة تدوير ونشر ما يراه أمرًا غير سليم أو صحيح أو يشوبه خطأ ما، وذلك بدلًا من العمل على نشره والتسبُب فى ازدياد نسبة انتشاره؛ ما يُحقق أهداف المُتسبب فى حدوث هذا الجدل فى أن يُصبح "تريند".

يأتى ذلك فى إطار حرص المؤسسة على الحفاظ على الذوق العام وتنمية الوعى لدى المواطن، حتى لا ينخرط فيما تشهده وسائل التواصل الاجتماعى من عبثّ وشائعات من شأنها التأثير على السلم المجتمعى والحالة النفسية العامة ما يؤثر بدوره على تنمية ونهضة المجتمع.