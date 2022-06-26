التخطيط توقع اتفاقية لدعم الشركات الناشئة ونشر المفاهيم البيئية والمناخ

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت، مراسم توقيع اتفاقية تفاهم بين مشروع رواد 2030 التابع للوزارة التخطيط ومؤسسة "بلاستيك بنك" الاجتماعية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتهيئة المناخ بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد على أهمية توقيع الاتفاقية التى من شأنها دعم الشركات الناشئة فى هذا المجال، لافتة إلى ضرورة الاهتمام بتلك المبادرات والاتفاقيات التى تسهم بشكل كبير فى تهيئة تلك الشركات والتى قد تعانى من تحديات فى أى من المجالات المالية أو القانونية أو التسويقية، كذلك فى المجالات التكنولوجية المختلفة، لافتة إلى أن مثل هذه الاتفاقيات ترفع من على عاتق الشركات الناشئة أى أعباء مالية اضافية للحصول على مثل هذه الاستشارات.

بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 وتوجه الدولة العام للاهتمام بالمجالات الخضراء والاقتصاد الدائرى بصفة مصر الدولة المستضيفة لقمة الأمم المتحدة للمناخ COP27."