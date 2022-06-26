اتحاد العمال يعلن الكشف النهائى لمجلس إدارته.. والانتخابات على رئاسته غدا

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مساء اليوم السبت عن الكشف النهائى لأسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرا إلى أن الكشوف تتضمن أسماء ممثلى النقابات العمالية العامة فى "مجلس الإدارة "، وأنهم فازوا جميعا بالتزكية، وأن المنافسة سوف تكون على رئاسة الاتحاد، بين الأمين العام الحالى حسن شحاتة رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوى، وعادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، امين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحالى، موضحا أن الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة التى تشرف على العملية الانتخابية حددت غدا الأحد الموافق 26 يونيو 2022، لإجراء الانتخابات، وان والتظلم من النتيجة يوم الاثنين، والبت فى التظلمات 28 يونيو الجارى وإيداع الأوراق فى اليوم التالى الموافق 29 يونيو 2022، لتبدأ بعد ذلك دورة نقابية جديدة 2022-2026.

وقال حسن شحاتة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن "الأمانة العامة" تلقت مساء اليوم السبت الكشوف من اللجنة العليا للانتخابات العمالية، وأنها تقوم طبقا لدورها فى توزيع هذه الكشوف على كافة الأعضاء، استعدادا للانتخابات التى سوف تجرى غدا الأحد تحت إشراف قضائى، موضحا أن عملية الاقتراع السرى سوف تكون بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 90 شارع الجلاء.