جامعة الأزهر تنفى عودة امتحانات (السمر كورس)

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، ما تردد بشأن عودة الامتحانات الصيفية (سمر كورس) بثمن 300 جنيه للمادة بحد أقصى مادتين، وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذا الأمر غير وارد فى ظل الظروف الحالية.

وفى وقت سابق نفت جامعة الأزهر ما تردد حول بدء القبول بمدارس التمريض بجامعة الأزهر، وأوضح المركز الإعلامى للجامعة أن مدة الدراسة بمدارس التمريض خمس سنوات بعد الحصول على الشهادة الإعدادية، وهى تتبع قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، نافيا تبعيتها لأى جهة أخرى غير جامعة الأزهر.

كما أوضح المركز الإعلامى أن القبول بمدارس التمريض يحكمه ضوابط يتم الإعلان عنها فى الموعد المحدد كل عام.

مضيفًا أن القبول بمدارس التمريض التابعة لمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط يكون وفق ضوابط منها الحصول على الحد الأدنى للقبول بمدرسة التمريض والذى يختلف كل عام عن سابقه فى ضوء ضوابط حاكمة لذلك، وأن تكون الطالبة حاصلة على الشهادة الإعدادية الأزهرية هذا العام 2022 م.

وطالب المركز الإعلامى لجامعة الأزهر المواطنين بتحرى الدقة فى مثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن أى أخبار تتعلق بهذا الأمر يتم نشرها هنا فقط عبر صفحة المركز الإعلامى لجامعة الأزهر، نظرا لتبعية هذه المدارس لقطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر فقط لا غير.