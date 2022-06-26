شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة المكتبات والبحث العلمي النسائية بالحرمين تطلق برنامج (منافع) خلال الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالة المكتبات والبحث العلمي النسائية، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالقسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف، برنامج (منافع)، ويتجسد في مجموعة من المبادرات والبرامج التي تثري تجربة القاصدة، وتعين على الاحتفاء بهم، حرصاً من الوكالة على أن تكون تجربة موسم الحج مميزة للحجيج والمجتمع المحلي على حد سواء، هذا ما أوضحته وكيل المكتبات والبحث العلمي النسائي الأستاذة ابتهال بنت علي الجعيد.

وقالت الجعيد: يضم (منافع) برنامج (وتزودوا) والذي يحوي مجموعة من اللقاءات والمحاضرات المتنوعة، تعنى بالجانب الثقافي والديني والمعرفي وتخاطب جميع فئات المجتمع، تليه مبادرة (سفراء) وتهتم بالتسويق لخدمات المكتبة والتعريف بها والدعوة لزيارتها وتمثيل المكتبة في المواقع الحيوية التي يتواجد بها الحجيج كالمطار ومحطات القطار وساحات الحرم المكي الشريف.

كما ذكرت الجعيد بأن المكتبة تسعى خلال الموسم لتفعيل دورها تجاه الأطفال بمبادرة (وقت القصة) وهو برنامج قرائي للطفل يتم فيه قراءة القصص والتحاور حولها لإثراء المخزون اللغوي والفكري لدى الطفل، ويتم تنظيم زيارات لاستقبال القاصدات في أروقة المكتبة للتعرف على تاريخها العريق ليعيشوا تجربة فريدة تأخذهم لعبق الماضي وحداثة الحاضر بما تحويه من مخزون ثقافي ومعلوماتي واسع والتعرف على أبرز المعالم السياحية في المملكة وتقديم واجب الضيافة السعودية وتوديعهم ببعض الهدايا العينية وتندرج هذه الجهود تحت مبادرة (رحبت)، وتختتم المبادرات بـ (كنوز) وفيها يتم البحث واستخراج جميع أوعية المعلومات التي تندرج تحت عناوين الحج وموضوعاته ووضعها في مكان مستقل يسهل وصول المستفيدات لها.

وأشارت وكيل المكتبات والبحث العلمي النسائي، إلى أن تضافر الجهود يأتي بحمد الله انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في السعي لإحداث نقلات نوعية في تجربة الحاج والمعتمر وبدعم ورعاية وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، سائلة المولى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه ويسددهم لما فيه الخير والنفع لبلادنا وخدمة ضيوف بيت الله الحرام.