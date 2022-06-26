شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتعيين رؤساء جدد لمحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ اليوم السبت 25 يونيو 2022 قرار رئيس الجمهورية بتعيين:

1. القاضى محمد عيد محمد محجوب رئيسا لمحكمة النقض اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل

2. المستشار محمد محمد محمد بكر رئيسا لهيئة قضايا الدولة اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل

3. المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيسا لمجلس الدولة اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل.