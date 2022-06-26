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الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتعيين رؤساء جدد لمحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ اليوم السبت 25 يونيو 2022 قرار رئيس الجمهورية بتعيين:

 

1. القاضى محمد عيد محمد محجوب رئيسا لمحكمة النقض اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل

 

2. المستشار محمد محمد محمد بكر رئيسا لهيئة قضايا الدولة اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل

 

3. المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيسا لمجلس الدولة اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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