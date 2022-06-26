شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى كفر الدوار ينجح فى إجراء إنعاش قلب مريض بعد توقفه لمدة 35 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مستشفى كفر الدوار العام بالبحيرة إجراء عملية إنعاش قلبى رئوى لأحد المرضى بعد توقف تام للقلب دام لمدة 35 دقيقة، حيث قال الدكتور عمرو دويدار مدير مستشفى كفر الدوار إن المستشفى استقبل مريضا يبلغ من العمر 42 عامًا بعد معاناته من آلامٍ شديدة بالصدر وتبين وجود جلطةٍ بالقلب.

وأضاف أنه أثناء مناظرة الحالة حدث توقف مفاجئ لعضلة القلب وارتجاف بطيني وتم إجراء 11 دورة إنعاش قلبى رئوي متقدم لمدة 35 دقيقة، بإشراف الدكتور كريم آدم، وتم خلاله تنفيذ 7 صدمات كهربائية، وحقنه بـ 23 أمبول أدوية حتى عاود التنفس الطبيعي، وانتظمت العلامات الحيوية وضغط الدم ودرجة الوعي لتصبح طبيعية.

وأوضح مدير مستشفى كفر الدوار أنه تم إجراء قسطرة قلبية بمستشفى دمنهور واتضح وجود انسداد كامل في الشريان الأمامي الرئيسي المغذي لعضلة القلب، وتم تركيب دعامة ذكية لإعادة تدفق الدم من جديد إلى قلب المريض ليعود إلى حالته الطبيعية.

من جانبه أعرب الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عن تقديره للفريق الطبي الذى أشرف على حالة المريض، وساعد على إنقاذه بمستشفى كفر الدوار العام، ومستشفى دمنهور التعليمى، مضيفا أن تنمية وتطوير الجوانب المهنية للفرق الطبية لها أهمية قصوى للارتقاء بالخدمات الصحية، خاصة أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي الذى يعد أمرًا بالغ الأهمية في إنقاذ الأرواح.

فيما أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة، أنه تم تنفيذ العديد من دورات دعم أساسيات الحياة والإنعاش القلبي الرئوي باعتبارها أحد ركائز التعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ حياة المصابين، مشددا على أهمية التدريب المستمر لتأهيل الكوادر الطبية بشكل مميز في كل المجالات والتخصصات الطبية، بما يمكنهم من أداء واجبهم والقيام بعملهم الإنساني على أكمل وجه.