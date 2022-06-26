شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تشييع جنازة المستشار يحيى عبد المجيد من مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس الدولة، المستشار يحيى عبد المجيد الأمين العام لمجلس الدولة الأسبق، ومحافظ الشرقية الأسبق، ووزير الدولة لشئون مجلس الشورى، والذى توفى فى أحد المستشفيات الكبرى إثر وعكة صحية.

وتقام صلاة الجنازة غدا الأحد بمسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة الظهر، والدفن بمقابر الأسرة بمنطقة الجبل الأحمر بمدينة نصر.

وعين فى السلك القضائي بمجلس الدولة عقب تخرجه مباشرة.

- نائب رئيس مجلس الدولة منذ عام 1992 .

- أمينا عاماً لمجلس الدولة، ورئيساً للمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة لمدة عشرون عاماً متصلة.

- عضواً بإدارة الفتوى والتشريع برئاسة الجمهورية، وبرئاسة مجلس الوزراء والخارجية، والعدل، وذلك لمدة ثمانية سنوات.

حصل على:-

- ليسانس في القانون – جامعة القاهرة – بتقدير جيد جداً.

- ماجستير في القانون العام إذ حصل علي:-

- دبلوم الدراسات العليافي القانون العام من جامعة القاهرة.

- دبلوم الدراسات العليافي العلوم الإدارية من جامعة القاهرة.