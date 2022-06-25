مدير مركز الأزهر للفتوى: "أنت غالى علينا" تهدف لتقديم الدعم النفسى للشباب

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القاهرة - سامية سيد - قال أسامة الحديدى مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية: "لقد أطلق الأزهر الشريف مبادرة بعنوان "أنت غالى علينا" لتقديم الدعم النفسى للشباب ومساعدتهم على حل المشكلات وتجاوز التحديات، وذلك لمنعهم من التفكير فى التخلص من حياتهم بعد وقوع عدة حوادث انتحار الفترة الأخيرة".

وكشف مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، أن المركز تعامل مع آلاف الحالات لأشخاص كانوا يفكرون فى الانتحار ونجح فى إبعادهم عن تلك الأفكار، حيث أن المبادرة تم إطلاقها قبل عام وتم أعادة إطلاقها مرة أخرى ويقدم المركز هذه الخدمة فى إطار تشجيعه لكل من يعانى من ضغوط ومشاكل نفسية للتوجه لأخذ المشورة الطبية النفسية.

وأضاف الحديدى إن من بين أعضاء مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أساتذة فى الطب النفسى وأساتذة علم اجتماع كما أن أعضاء الفتوى بالمركز تلقوا العديد من الدورات التدريبية على يد هؤلاء الأساتذة وأصبحت لهم خبرات كافية لتقديم الدعم النفسى والدينى والمعرفى لكل الحالات التى تحتاج ذلك، وحققوا نجاحا كبيرا فى الأمر.

وأشار مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية لدينا أكثر من طريقة للتعامل مع المجتمع حيث يتم استقبال المكالمات وخصص مركز الأزهر للفتوى رقم 19906 لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، وبفضل الله لم تأت حالة إلى المركز إلا وتغيرت حالتهم للأفضل.

وأكمل مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، فى المركز نمزج بين العلوم الدينية والعلوم النفسية، وعندما نجد أن الحالة تحتاج إلى طبيب نفسى نحيلها إلى طبيب مختص بخلاف تشكيل لجان للذهاب إلى الحالة إذا كانت تحتاج إلى ذلك.