شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي بقرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها وداع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، فى ختام زيارته لمصر.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف.
أعرب الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، عن سعادته بزيارة جمهور مصر العربية ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث سبل توطيد التعاون الثنائي بين مصر وقطر في مختلف المجالات.
ديوان البلاط السلطانى: الرئيس السيسى يزور سلطنة عمان الإثنين
أعلن ديوان البلاط السلطاني، عن زيارة رسمية يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى سلطنة عُمان بعد غدٍ الاثنين تستغرق يومين، وفق ما نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
أكد الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حرص بلاده على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة، مثمناً في هذا الإطار إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية في دولة قطر في مختلف المجالات.
قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي مشروع القرن الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة، وتأثيره الإيجابي علي 60 مليون مواطن مصري.
زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنطقة اللوجستية في "سبرباي" بطنطا، ضمن جولته اليوم في محافظة الغربية، والتي رافقه خلالها وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الغربية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ونائب محافظ الغربية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ومدير الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، وعدد من قيادات المحافظة.
أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع الحوار رفيع المستوى للتنمية العالمية تلبية لدعوة نظيره الصيني شي جين بينج.
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة ترقيات وتكليفات موسعة بأجهزة المدن الجديدة، بهدف دفع العمل فى المشروعات الكبرى، التى يتم تنفيذها فى المدن الجديدة، مؤكداً أنه يتم تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر، لما فيه مصلحة العمل، وتنفيذ خطط الوزارة التنموية، وخدمة المواطنين.
صدق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على قانون يقيد حيازة السلاح في الولايات المتحدة، وفق ما نشرته وسائل إعلام أمريكية.
دخل البرتغالي باولو سوزا المدير الفني السابق لفريق فلامنجو البرازيلي دائرة المرشحين بقوة لتولي تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا لايهاب جلال الذي تم إنهاء التعاقد معه مؤخرا.