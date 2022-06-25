شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات المصرية تصدر 160 دورية ومجلة و957 بحثا حول التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المجلس الأعلى للجامعات تقريرًا حول دور الجامعات المصرية في مواجهة التغيرات المناخية، حيث قامت الجامعات الحكومية بإصدار أكثر من 160 دورية ومجلة وكتابا علميا حول التغيرات المناخية، كما نشرت 957 بحثًا حول التغيرات المناخية، وساهمت في زيادة النشر الدولي ليصل إلى 840 بحثًا دوليًا في هذا المجال، وتم تنظيم أكثر من 550 فعالية ومؤتمر وورشة عمل حول التغيرات المناخية خلال الـسنوات الثلاث الأخيرة، فضلًا عن إعداد 363 مشروعًا بحثيًا، وأكثر من 47 اتفاقية تعاون دولية، كما تناولت 631 رسالة ماجستير و304 رسالة دكتوراه موضوعات تتصل بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تنظيم الجامعات المصرية لـ914 دورة تدريبية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، و927 دورة تدريبية للدراسات العليا، في إطار الاستعداد للمُشاركة في فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 27" والمُقرر استضافته بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022.

كما ناقش المجلس خلال اجتماعه الدولرى اليوم السبت، بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقريرًا حول إنجازات الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، خلال الفترة من يناير 2019 وحتى يونيو 2022، والتي شملت تدريب 71667 متدربًا، وتقييم واعتماد 53 مركزًا للتدريب، للعمل كمراكز تدريب واختبارات مُعتمدة لتفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC، كما تم تنفيذ دورات تدريبية لعدد 558 مُدربًا لرفع كفاءة واعتماد المُدربين بمراكز التدريب بالجامعات الحكومية والمؤسسات المُشاركة، فضلًا عن توقيع 21 بروتوكول تعاون مع جامعات أهلية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، لتفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي على مُنتسبي تلك المؤسسات.

وبحث المجلس عدة تقارير حول نتائج الزيارات الميدانية للكليات والمعاهد التي بدأت أو ستبدأ الدراسة بها، والتابعة للجان قطاعات (الدراسات الصيدلية – طب الأسنان – العلاج الطبيعي – الآداب – دراسات الطفولة ورياض الأطفال – التربية النوعية والاقتصاد المنزلي)، ووجه المجلس باستكمال كافة الامكانيات المادية والبشرية لضمان حسن استمرار العملية التعليمية.