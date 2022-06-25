شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات المصرية تصدر 160 دورية ومجلة و957 بحثا حول التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر
كما ناقش المجلس خلال اجتماعه الدولرى اليوم السبت، بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقريرًا حول إنجازات الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، خلال الفترة من يناير 2019 وحتى يونيو 2022، والتي شملت تدريب 71667 متدربًا، وتقييم واعتماد 53 مركزًا للتدريب، للعمل كمراكز تدريب واختبارات مُعتمدة لتفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC، كما تم تنفيذ دورات تدريبية لعدد 558 مُدربًا لرفع كفاءة واعتماد المُدربين بمراكز التدريب بالجامعات الحكومية والمؤسسات المُشاركة، فضلًا عن توقيع 21 بروتوكول تعاون مع جامعات أهلية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، لتفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي على مُنتسبي تلك المؤسسات.
وبحث المجلس عدة تقارير حول نتائج الزيارات الميدانية للكليات والمعاهد التي بدأت أو ستبدأ الدراسة بها، والتابعة للجان قطاعات (الدراسات الصيدلية – طب الأسنان – العلاج الطبيعي – الآداب – دراسات الطفولة ورياض الأطفال – التربية النوعية والاقتصاد المنزلي)، ووجه المجلس باستكمال كافة الامكانيات المادية والبشرية لضمان حسن استمرار العملية التعليمية.