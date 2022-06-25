شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى طنطا يستقبلون رئيس الوزراء بالترحاب أثناء تفقده منطقة السيد البدوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء السيد البدوي بطنطا وتفقد أعمال التطوير التي تمت به، واستمع لمطالب أهالي المنطقة الذين استقبلوه بترحاب شديد.

وعقب انتهاء جولته التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري بقرية "نهطاي" التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا استهله بقوله: أشرف بوجودي اليوم في قرية "نهطاي" في مركز زفتى بمحافظة الغربية إحدى القرى التي يتم تطويرها ضمن المشروع الكبير الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن القرية هي نموذج من نماذج التطوير التي سيشمل جميع القرى المصرية، مشيرا إلى أن مركز زفتى يسكنه نحو 600 ألف نسمة، وينفذ به أكثر من 1000 مشروع في وقت واحد، وقرية "نهطاي" هي قرية من القرى الأم، وتضمنت جولة اليوم زيارة مشروعات متنوعة في كل المجالات، من بينها مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، كما زرنا مشروع إنشاء مدرسة جديدة لإنهاء نظام الفترات داخل المدرسة، وبالتوازي مع ذلك قمنا برفع كفاءة المدارس القائمة وتطوير وتبطين الترع، وفي هذا الإطار نفذنا نموذجا فريدا هنا في القرية يتمثل في إقامة ممشى أو كورنيش على الترعة بعد تطويرها ودمجها.