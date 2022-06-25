شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد المنطقة اللوجستية فى طنطا وأعمال تطوير كورنيش المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - إشادة من المواطنين بأعمال التطوير على الكورنيش.. ومدبولي يؤكد أهمية الحفاظ على المشروعات حتى تستمر الاستفادة منها

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنطقة اللوجستية في "سبرباي" بطنطا، ضمن جولته اليوم في محافظة الغربية، والتي رافقه خلالها وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الغربية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ونائب محافظ الغربية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ومدير الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، وعدد من قيادات المحافظة.

وخلال ذلك، أشار المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة الشركة المطور الرئيسي للمنطقة اللوجستية، إلى أن المنطقة التجارية واللوجستية في طنطا مُقامة على مساحة 83 فدانا، وتبلغ تكلفتها الاستثمارية الاجمالية ما يقرب من 6 مليارات جنيه. وتضم المنطقة مركزا تجاريا، ومنطقة لوجستية للأدوية، و معارض وأسواق جملة وتجزئة، ومنطقة لبيع وصيانة السيارات ومكاتب إدارية، وقاعات مؤتمرات، وناديا رياضيا اجتماعىا، وفندقا، ومكاتب خدمات حكومية، ومحطة خدمة وتموين سيارات.

وأضاف "دوس": تعد المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية، وتتوسط المنطقة التجارية عشر محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة.

وأشار إلى أن المنطقة توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع، وتم الانتهاء من تنفيذ المنطقة بنسبة % 80، وتضمن العرض الإشارة إلى تطور أعمال تنفيذ المشروع منذ عام 2019.

كما شملت جولة رئيس الوزراء بالمنطقة اللوجستية زيارة "نادي ماتريكس الرياضي" الذي يضم منطقة ملاهي وملاعب تنس وكرة قدم وسلة وعددا من حمامات السباحة، كما تجول مدبولي في المول التجاري.

وحرص رئيس الوزراء خلال جولته في مدينة طنطا، وذلك خارج مسار الزيارة، على تفقد أعمال التطوير التي تتم على منطقة الكورنيش بالمدينة، والذي ظل مهملا لمدة طويلة، حيث قابل عددا من المواطنين وتحدث إليهم وسألهم عن رأيهم في أعمال التطوير التي تمت لرفع كفاءة الكورنيش. وأعرب المواطنون عن سعادتهم بهذا التطوير مشيدين بما تبذله القيادات التنفيذية من جهود لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة، وفي هذا الإطار أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما يتم تنفيذه من مشروعات هنا هدفه الأساسي هو توفير أكبر قدر من الخدمات للمواطنين، مضيفا : نتمنى منكم أن تحافظوا على هذه المشروعات حتى تستمر استفادتكم منها.

زيارة رئيس الوزراء للمنطقة اللوجستية بطنطا (8)



زيارة رئيس الوزراء للمنطقة اللوجستية بطنطا (9)



زيارة رئيس الوزراء للمنطقة اللوجستية بطنطا (10)



زيارة رئيس الوزراء للمنطقة اللوجستية بطنطا (11)



زيارة رئيس الوزراء للمنطقة اللوجستية بطنطا (12)



زيارة رئيس الوزراء للمنطقة اللوجستية بطنطا (13)



زيارة رئيس الوزراء للمنطقة اللوجستية بطنطا (14)



زيارة رئيس الوزراء للمنطقة اللوجستية بطنطا (15)



زيارة رئيس الوزراء للمنطقة اللوجستية بطنطا (16)



زيارة رئيس الوزراء للمنطقة اللوجستية بطنطا (17)



زيارة رئيس الوزراء للمنطقة اللوجستية بطنطا (18)



زيارة رئيس الوزراء للمنطقة اللوجستية بطنطا (19)



زيارة رئيس الوزراء للمنطقة اللوجستية بطنطا (1)



زيارة رئيس الوزراء للمنطقة اللوجستية بطنطا (2)



زيارة رئيس الوزراء للمنطقة اللوجستية بطنطا (3)



زيارة رئيس الوزراء للمنطقة اللوجستية بطنطا (4)



زيارة رئيس الوزراء للمنطقة اللوجستية بطنطا (5)



زيارة رئيس الوزراء للمنطقة اللوجستية بطنطا (6)