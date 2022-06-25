شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل حجاج دولتي فلسطين ومالى على متن رحلات خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، أنه في إطار الدور الريادة للشركة الوطنية علي المستويين العربي والإفريقي، والذي يمتد إلى 90 عاما هي تاريخ الشركة، وبناء على توجيهات وزارة الطيران المدني، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية، من المقرر أن تنقل مصرللطيران هذا العام حجاج دولتي فلسطين ومالي عبر رحلات خاصة تقلع من مطار القاهرة إلي المملكة العربية السعودية.

وأضاف أبو العينين أنه من المقرر أن تنقل مصر للطيران 1330 حاجا من الأشقاء الفلسطينين علي متن 5 رحلات جوية إلي جدة، كما تنقل مايقرب من 2100 حاج من حجاج باماكو بدولة مالي علي متن 7 رحلات جوية إلى المدينة المنورة .