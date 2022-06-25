شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السكة الحديد: النقل وافقت على صرف 750 جنيها منحة تشجيعية بمناسبة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أن وزارة النقل وافقت على منح العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة والعمالة الموسمية بنظام الـ55 يوم منحة تشجيعية، بقيمة 750 جنيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد فكرى، أن مجلس النقابة العامة ولجانها الفرعية وجميع العاملين يتقدمون بخالص الشكر لوزارة النقل، ويجددون العهد والوعد بأنهم سيظلون جميعا جنودا مخلصين لدعم مسيرة التطوير والتحديث للهيئة لتحقيق الحلم المنشود من القيادة السياسية، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير للمهندس مصطفى أبو المكارم رئيس الهيئة والمهندس علي فضالي رئيس جهاز المترو علي دعمهم وسرعة استجابتهم لمطالب العاملين المشروعة.