شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تناقش مشروعات الخطة الاستثمارية واستعدادات أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف علي مكتب الوزير والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل، لمناقشة موقف المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها ومشروعات الخطة الاستثمارية بالوزارة والاستعدادات الجارية لأسبوع القاهرة الخامس للمياه المزمع عقده خلال شهر أكتوبرالقادم، ومؤتمر المناخ cop27 ومناقشة موقف مشروعات التعاون الثنائي والاقليمي مع دول حوض النيل.

ويهدف أسبوع القاهرة للمياه الى رفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، وذلك إيماناً منالدولة المصرية بأهمية محور المياه فى ملف تغير المناخ.

ويحظى أسبوع القاهرة الخامس للمياه بالرعاية الشرفية للمجلس العالمي للمياه وجامعة الدول العربية، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.