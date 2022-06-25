شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: الغش آفة خطيرة تهدد المجتمعات وتقضى على جهود تنميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية بمعاهد مصر الجديدة بنين وفتيات، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها، والتزام جميع الطلاب والمراقبين بالضوابط وعدم الخروج على النظام العام للامتحانات.

وشدد وكيل الأزهر، على رؤساء اللجان والمراقبين بتطبيق الإجراءات لمتابعة منع الغش حتى انتهاء آخر يوم في الامتحانات، مؤكدا أن الغش آفة خطيرة مبنية على الاحتيال والخداع، وتقضي على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ولا بد من مكافحتها بشتى الطرق حتى لا يأخذ الطلاب المتقاعسون أماكن المجتهدين في الكليات، وهو الأمر الذي يهدد المجتمع بأكمله وتقضي على جهود تنميته.

كما تأكد وكيل الأزهر من إجراءات حفظ أوراق الامتحانات قبل وبعد تسليمها وجمعها من الطلاب، بالإضافة إلى متابعة توزيع المراقبين على اللجان، منبها على رؤساء اللجان بعدم إسناد مهمة المراقبة للمدرسين الذين يتبعون نفس تخصص المادة التي يمتحن فيها الطلاب.

واطمأن وكيل الأزهر من الطلاب على عدم وجود صعوبات بالامتحان، وأن جميع الأسئلة واضحة بالنسبة للطلاب، مشددًا على ضرورة تهيئة الأجواء للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم بعيدا عن التوتر والقلق، والتأكد من توفر الإضاءة الكافية ومراوح التهوية والمياه المبردة للطلاب.

وأشاد وكيل الأزهر بالانضباط الذي يسود عملية الامتحانات داخل لجنة فتيات مصر الجديدة، مؤكدًا أن انضباط الامتحانات يأتي بفضل الجهود التي تُبذل من جميع القائمين على الامتحانات، وأن الهدف من هذه الزيارات والإجراءات الحفاظ على درجة عالية من الانضباط، مضيفًا أن لجان المراقبة المتنقلة تنتشر كل يوم في محافظات مختلفة وستستمر هذه الزيارات حتى نهاية الامتحانات.

ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (605) لجان على مستوى الجمهورية، حيث يؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، منهم (91392) طالبا بالقسم الأدبي، و(46648) بالقسم العلمي، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.