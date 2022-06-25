شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لمكافحة المخدرات..صندوق مكافحة الإدمان يطلق برنامج "الأسر القوية" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى غدا الأحد، سلسلة من الفاعليات بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يحتفى به العالم يوم 26 يونيو من كل عام وذلك بالمدينة الرياضية بمنطقة حى الأسمرات .

وسيتم بدء التنفيذ العملى لبرنامج "الأسر القوية" و"الحركة بركة" بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والذى يستهدف بناء المهارات لدى الأسر فى المناطق المطورة” بديلة العشوائيات " لحماية الأبناء من الوقوع فى براثن الإدمان، كذلك إطلاق مهرجان "الاسرة والطفل" للتوعية بخطورة مشكلة المخدرات، كما سيتم إطلاق ماراثون تحت شعار " انت اقوى من المخدرات" وذلك بحضور ممثلى مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.