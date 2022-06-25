شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تتيح إمكانية الحجز المسبق بـ14 يوما استعدادا لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح هيئة السكة الحديد، حجز تذاكر السفر على القطارات قبل موعد الرحلة بـ14 يوما، ضمن استعدادات الهيئة لعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال شبابيك حجز التذاكر أو التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر على الموبايل، للتسهيل على الركاب، حتى لا تشهد الشبابيك تكدسا قبل العيد.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أنه لن يسمح للمواطنين بحجز أكثر من 4 تذاكر في اليوم الواحد، لرقم قومى واحد، وذلك للسيطرة على منع بيع التذاكر في السوق السوداء، وإتاحة فرص السفر للجميع بالأسعار الرسمية للتذاكر، مؤكدة أنه يتم تسجيل التذاكر التي يتم حجزها على النظام المركزى لهيئة السكة الحديد وكذلك حاجز التذاكر لمعرفة من يستغل ذلك للبيع التذاكر خارج الهيئة.

وأضافت هيئة سكك حديد مصر، أنه يتم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لضبط من يخالف القانون ويبيع التذاكر في السوق السوداء، مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أي شخص يبيع تذاكر للركاب.