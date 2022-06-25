شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يطلق هاشتاج "لا للانتحار" و"لا تيأس" ويقدم الدعم النفسى لمن يرغب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف هاشتاج "لا للانتحار"، "لا تيأس"، وذلك فى إطار الحملات التوعوية المستمرة من الأزهر الشريف.

من جانله يواصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فعاليات مبادرته تحت عنوان «أنت غال علينا»؛ لسماع الشباب، وتقديم الدعم النفسي والتواصل البناء مع من يرغب، بما يعينهم على حل مشكلاتهم وتجاوز تحدياتهم.

كما أكد المركز أنه يجيب عن أسئلة الجمهور على مدار الساعة، من خلال الهاتف أو الرسائل النصّية ويقدِّم باقة علمية متنوعة من الرسائل والحملات التوعوية، والإرشادات الفقهية، والنسائم الدعوية، والدورات التدريبية؛ في إطار سعيه الدءوب لضبط الفتوى، ونشر الوعي المجتمعي الصحيح، وتأهيل المقبلين على الزواج، ولم شمل الأسرة المصرية.