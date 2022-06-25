شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدرسة بالغربية يستقبلون رئيس الوزراء بالورود والأغانى الوطنية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل خلال زيارته لمحافظة الغربية، مدرسة الشهيد طلبة السايح واستقبله الطلاب بالورد والأغاني الوطنية.





وتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنهطاي، واستمع لفيديو تسجيلي حول أبرز المشروعات التي تتم بالمحافظة.

وتفقد رئيس الوزراء مدرسة ومركز شباب نهطاي ومجمع خدمات المواطنين التي سيتم انشائها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

تأتي هذه الجولة التفقدية فى إطار الزيارات التى يقوم بها رئيس الوزراء لتفقد المشروعات التنموية ومشروعات حياة كريمة فى المحافظات.