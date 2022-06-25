شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء حارة شمال البلاد شديدة الحرارة جنوبا والقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة على شمال البلاد شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت إلى أنه متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة مئوية، السواحل الشمالية 30 درجة مئوية، شمال الصعيد 38 درجة أما جنوب الصعيد 43 درجة مئوية .

وتابعت: ازدياد نسب الرطوبة يزيد من الأحساس بحرارة الطقس .

ويشهد اليوم السبت، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.