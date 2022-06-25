شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع رصف وتطوير الطريق من ميدان الكيت كات لشارع العالمين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، جولة ميدانية بأحياء جنوب الجيزة والعجوزة والدقي لمتابعة حالة النظافة والإشغالات ونسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بعدد من القطاعات في اطار المتابعات الدورية التي يجريها للتأكد من انتظام العمل.

عاين المحافظ أعمال الرصف والتطوير بميدان الكيت كات وحتي شارع العالمين بحي العجوزة في ضوء الأعمال الجارية للانتهاء من الجزء الأول بالمرحلة الثالثة لمشروع مترو الأنفاق الخط الثالث، والتي تبدأ من محطة العتبة حتى الكيت كات وجهود رفع كفاءة الطرق المحيطة بالمحطات.

وكلف المحافظ رئيس الحي بالتعاون مع الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال وإزالة أى معوقات أثناء التنفيذ علي أن تتم أعمال الرصف علي أكمل وجه.

كما تفقد محافظ الجيزة موقع إنشاء كوبري للمشاة بشارع شارل دي جول وأعمال التطوير الجارية بالطريق الي جانب معاينة أعمال التطوير الجارية بشارع البحر الأعظم حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف حتي نفق كوبري عباس وجاري الاستكمال .

شدد المحافظ علي رئيس حي جنوب بالتأكيد علي الشركة المنفذة للأعمال بشارع البحر الأعظم بتلافي بعض الملاحظات واستكمال أعمال تنفيذ طبقة الرصف السطحية.

شملت جولة المحافظ متابعة حالة النظافة والإشغالات بشوارع أحمد عرابي وجامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز، موجها برفع كفاءة الأرصفة والبلدورات والساحات والأسوار الواقعة أسفل كوبري الدقي.

كما كلف المحافظ رئيس هيئة النظافة باستمرار جهود التجريد للطرق ومتابعة أداء شركات النظافة العاملة .

رافق المحافظ خلال الجولة كل من، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة واللواء أحمد عبد الفتاح واللواء ياسر سامي وطه عبد الصادق رؤساء أحياء الدقي والعجوزة وجنوب.