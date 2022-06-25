شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة اقتراب عيد الأضحى.. "الزراعة" تقدم 11 نصيحة لشراء لحوم ذات جودة عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، فيديو وانفوجراف، استعرض خلاله 11 نصيحة يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاءت النصائح كالتالي:

1- الشراء من جزار موثوق لضمان جودة اللحم.

2- تجنب شراء لحوم معروضة ومكشوفة خارج محال الجزارة

3- تقطيع اللحم حسب الاحتياج من مناطق محيط العضل و العظام.

4- أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن أما الدهن الخارجي فينبغي أن يكون متماسكا و أبيض اللون مائل للاصفرار.

5- أن يكون اللحم ذو لون وردي لا يلمع كثيرا و تجنب اللحم المخضر المائل إلى الرمادي.

6- تجنب اللحم الداكن والرطب و المبلل واللزج عند لمسه.

7- تكون الأختام على الذبيحة واضحة.

8- القوام متماسك لايسهل قطعه بأظافر اليد.

9- لايوجد مواد مخاطية أو هلامية أو منداة .

10 - عند الضغط على اللحم بالأصبع لايترك أثر غائر .

11- تجنب وجود الروائح الغريبة و الكريهة .