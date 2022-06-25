شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان الثانوية بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية صباح اليوم السبت الموافق لجان الثانوية الأزهرية، حيث تابع اللجان، ومدى تطبيق الإجراءات داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم، وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.

وقد قام بالمرور على الطلاب داخل اللجان، حيث تفقد فضيلته لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة معهد الرحمانيه بنين وفتيات بالبحيرة، وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات والالتزام بالتعليمات الخاصة بها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم على الوجه الأكمل.